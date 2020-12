Helft van burgemeesters in Oost-Nederland stelt extra voorwaarden aan carbidschieten tijdens jaarwisseling

VIDEO Nog snel even kerstbood­schap­pen doen in Oost-Nederland: ‘Het is echt belache­lijk druk’

23 december Kerst staat voor de deur. Uit eten bij een restaurant zit er vanwege de lockdown niet in, dus zijn er twee mogelijkheden over. Een kerstdiner bestellen of zelf koken. Wordt er massaal last-minute ingekocht? Een rondje langs de winkelcentra in Apeldoorn, Deventer, Raalte en Zwolle.