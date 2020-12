Helft van burgemeesters stelt extra voorwaarden aan carbidschieten tijdens jaarwisseling

Virtueel vuurwerk moet goede doelen aan ‘broodnodig extraatje’ helpen

30 december De verkoop van digitaal vuurwerk zal het jaar voor goede doelen-organisaties zoals het Nationaal Fonds kinderhulp in Deventer zeker niet in een keer goed maken. Maar het helpt wel en voelt goed, zegt Marieke Hulsbos van het creatieve marketingbureau Better Together Agency.