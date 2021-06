Heliherrie teistert paradijselijk Hazeleger, bewoner dient 165 klachten in: ‘Je weet niet wat je overkomt’

Het was een intrigerend feitje in het jaarrapport van Defensie over de geluidsoverlast van helikopters van en naar Deelen: één bewoner van ’t Hazeleger diende 165 klachten in een jaar in. Ze leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de stijging van het aantal klachten in 2020 (247 klachten) ten opzichte van 2019 (100).



’t Hazeleger is een prachtig in het groen gelegen woonwijkje aan de rand van Wolfheze. Het ligt pal onder de vliegroute voor helikopters en transportvliegtuigen van de militaire vliegbases Gilze-Rijen en Deelen, bij Arnhem.



De vrouw van de 165 klachten wil niet met haar naam in de krant, ze heeft geen zin om als veelklager te boek te komen te staan. Maar ze zegt wel, evenals veel meer wijkbewoners, te merken dat het aantal oefeningen met helikopters en vliegtuigen sterk is toegenomen. Dat zorgt volgens haar voor ‘een enorme inbreuk op de persoonlijke levenssfeer’.