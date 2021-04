Help, onze gemeente verzuipt: ‘Heel Nederland is nu bedekt met pleisters om de boel in de lucht te houden’

Gemeenten hebben de afgelopen tien jaar alleen maar meer taken gekregen. Maar wat spoken ze precies uit? En kunnen ze dat wel? De onderzoeksredactie van de Stentor, De Gelderlander en Tubantia dook in Oost-Nederland in het wezen van de gemeente. Deel 2 van een tweeluik: hoe lang houden onze gemeenten het vol?

Het lijkt zo vanzelfsprekend, als regen in de herfst en de geur van gras in het voorjaar. De gemeente. Soms vervloekt en verguisd maar ook zo vertrouwd en fijn dichtbij. De ongemakkelijke waarheid is dat onze gemeenten het moeilijker hebben dan ooit en er sluipenderwijs steeds meer van het toneel verdwijnen. Alsof ze er niet toe doen. Wat gebeurt hier en waarom grijpt niemand in?

Quote Er is geen gemeente meer die al haar taken, hetzij opgelegd door de rijksover­heid, hetzij zelf gekozen, volledig zelfstan­dig uitvoert Maarten Allers, hoogleraar

Het is een monster

Als gemeenten beschermde dieren waren geweest, was het land te klein geweest. Van de 913 gemeenten die ons land in 1970 telde, zijn er nog maar 352 over en het einde van de neergang is nog niet in zicht. Het gevaar komt van een veelkoppig monster: chronisch geldgebrek, de houding van de rijksoverheid, te veel en te zwaar werk voor de schaal waarop ze opereren en ook nog eens sombere vooruitzichten op de arbeidsmarkt.

De rijksoverheid hevelt steeds meer taken naar ze over maar zet er volgens de gemeenten tegelijk bijna standaard onvoldoende geld tegenover. Daardoor, nog los van de gevolgen van de coronacrisis, lukt het bijna één op de drie gemeenten niet voor dit jaar een sluitende begroting te maken. De andere gemeenten slagen daar misschien nog wel in, maar moeten dan wel vaak stevig ingrijpen: bezuinigen of reserves aanspreken.