Hendrik Jan Bökkers imponeert met Sallandse rockversie van ‘Nothing Really Matters’ in Beste Zangers

Sallandse rocker Hendrik Jan Bökkers wist vanavond in De Beste Zangers te imponeren met het slotstuk van de uitzending. Zijn rauwe vertolking van ‘Nothing Really Matters’ van Mr. Probz kreeg alle waardering van zijn collega's in de studio.

Tijdens de derde uitzending van het muzikale tv-programma stond Spaans/Vlaamse zangeres Belle Perez in de spotlights. Een van de hoogtepunten werd de vertolking van het Spaanse Hijo de la Luna, door Karsu Dönmez, die het Spaanse lied een licht Turks sausje gaf.

Hendrik Jan Bökkers zette daar een compleet ander, veel rauwer muziekstuk tegenover. Hij sloot het tv-programma af met zijn eigen Sallandse rock-versie van ‘Nothing Really Matters’. Dat deed hij nadat Perez had verteld dat ze de liefde van haar leven had gevonden. Ze was compleet verrast dat de Raaltenaar het nummer ging vertolken. Een liedje met een diepe betekenis voor haar, vertelde Perez. ,,De liefde is hetgeen wat overblijft, wat je verbindt, daar kan niemand wat tegenin brengen.’’ ,,Tegen jou zeg ik ook ja, omdat het zo mooi was’’, jubelde ze na het optreden.

Bank

,,Hij zit wel een beetje stoer op die bank te doen, maar als die zijn strot open haalt, dan zijn wij allemaal heel klein’’, vond presentator Jan Smit.

De Raaltenaar was tevreden toen hij bij de eerste uithaal zag dat zijn collega's achterover deinsden, vertelde hij na zijn optreden. ,,Dat was wel de bedoeling. Het was goed gelukt.’’ Perez vond dat hij het nummer ,,subliem’’ had neergezet. ,,Een uniek stemgeluid.’’

Kijk hier het optreden van vanavond:

Voor het optreden van Bökkers was lof op Twitter.

‘An de Kant’

De Sallandse rocker stond zelf vorige week centraal in het muziekprogramma van Avro/Tros. Hij werd toen verrast door de vertolking van ‘An de Kant’ door zangeres Karsu Dönmez. Zij kreeg net als vanavond voor haar vertolking van Hijo de la Luna veel lof voor het Sallandse nummer op de sociale media. Dönmez kende het Sallandse dialect niet en leerde het zingen door het te repeteren met Freek Rikkerink van Suzan en Freek.

Het optreden werd een groot succes. Hendrik Jan Bökkers was compleet overrompeld dat ze het liedje in het Sallands zong. ,,Ik was heel erg verbaasd dat ze dat nummer ging doen, had ik nooit verwacht” vertelde Bökkers. ,,Maar toen begon ze en ik dacht: dit kan gewoon mee op tour! Helemaal te gek, god wat mooi!”

Kijk hier nog eens het optreden van Karsu Dönmez van vorige week:

