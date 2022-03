Hendrika heeft zes vluchtelingen uit Oekraïne in huis (en er zijn er nog meer in aantocht): ‘Moet ze helpen’

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Besmet­tings­cij­fers blijven hoog: regio Noord- en Oost-Gelderland spant de kroon, Flevoland toont flinke daling

Vijf gemeenten van de regio Oost-Nederland blijven vandaag onder de 100 positief geteste personen per 100.000 inwoners, terwijl in de rest van de regio de besmettingen hoog blijven. In heel Oost-Nederland kwamen er 3357 nieuwe besmettingen bij. Vooral in Noord- en Oost Gelderland stijgen de besmettingen flink. Toch zijn er ook lichtpuntjes: regio Flevoland laat een flinke daling in het aantal positieve testen zien.

16 januari