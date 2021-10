Hessink uit Zwolle veilt met goud overgoten skeletten en machinegeweer: ‘We doen graag iets aparts’

Veiling­mees­ter Hessink uit Zwolle in z'n nopjes met enorm kunstwerk Banksy: ‘Ik dacht: hoe krijg ik dat ding hier?’

3 april Hij veilde eerder al werk van de Britse kunstenaar Banksy, maar het kunststuk dat vandaag aangekomen is in Staphorst overtreft alles. De Zwolse veilingmeester Richard Hessink is welhaast euforisch over de White House Rat. Maar het wordt nog een hele uitdaging die veilig bij de veiling te krijgen.