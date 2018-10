Het belangrijkste regionieuws voor jou op een rijtje

Staking Scania - Vrachtwagenbouwer Scania heeft het gehad met de personeelsstakingen in Zwolle en overweegt op termijn een deel van haar productie over te hevelen naar het Franse Angers. De productielocatie in Zwolle, waar 2.400 mensen werken, wordt door het moederbedrijf in Zweden door de stakingen als ‘onbetrouwbaar’ gezien.

Chaos door griezelfeest - Het griezelfeest bij de McDonald’s in Deventer heeft voor zoveel drukte gezorgd, dat politie escalatie moest voorkomen. McDonald’s in Deventer veranderde in een horrorlocatie, in het kader van het griezelfeest Halloween. Daar kwamen honderden mensen op af. Op het nabijgelegen kruispunt vonden aanrijdingen plaats.

Dode man op parkeerplaats - Een deel van parkeerplaats Het Veen langs de A50 bij Heerde is vanmiddag lange tijd afgezet geweest. In een auto was een dode man gevonden. Het is nog steeds onduidelijk of er sprake is van een natuurlijke dood of niet. De politie geeft daarover nog geen uitsluitsel.

Premium-verhaal van de dag