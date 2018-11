Het carnavalsfeest kan gewoon beginnen, want in deze regio vieren we dat binnen

Het onstuimige herfstweer barst dit weekend los volgens Weeronline. Geen prettig vooruitzicht voor de kinderen die voor Sint-Maarten met hun lampions langs de deuren gaan. En de start van het carnavalsseizoen kan in het water vallen, zo is de voorspelling.

In de nacht van vrijdag op zaterdag trekt een regengebied over ons land. De regen gaat gepaard met een krachtige wind. Zaterdag overdag is de nattigheid nog niet voorbij en ook zondag is het wisselvallig en onstuimig herfstweer volgens Weeronline. Tijdens de opening van het carnavalsseizoen om 11.11 uur trekken van 's ochtends tot 's avonds de meeste buien over ons land en maakt de vlagerige wind het herfstbeeld compleet.

Prinsverkiezing

Het herfstweer zal de carnavalsvierders in deze regio niet deren. Daar kan het feest der zotten gewoon beginnen, want in dit deel van het land vieren ze de elfde van de elfde immers binnen. ,,Wij vieren het hier iets anders dan in het zuiden”, weet secretaris Roy Schulten van carnavalsvereniging De Stöppelkaters in Raalte. ,,Daar vieren ze het buiten.” Bij De Stöppelkaters kennen ze drie groepen; kinderen tot 12 jaar, jeugd en senioren. Elke groep heeft een eigen prins en feest in De Leeren Lampe.

,,Wij hebben het afgelopen weekend al gehad, wij wisten dat het slecht weer zou worden”, grapt voorzitter Chris Wolters van carnavalsvereniging De Neutenkrakers in Klarenbeek. De Neutenkrakers is één van de vier samenwerkende carnavalsverenigingen in de gemeente Voorst. ,,Wij hebben afgesproken niet tegelijk onze prinsverkiezing te houden zodat de raden van elf en besturen bij elkaar op bezoek kunnen en wij elkaar de gasten gunnen.”

Vuile Luier

Carnavalvierend Voorst begint het seizoen altijd op de zaterdag voorafgaan aan de elfde van de elfde. ,,Wij gaan naar De Lollebroek in Wilp-Achterhoek”, zegt Wolters. Over het weer maakt de voorzitter van De Neutenkrakers zich geen zorgen. ,,Mensen zullen hooguit minder snel de fiets pakken. Wij regelen een taxi. Maar ik kan me voorstellen dat het in het zuiden des lands wel een bron van zorg is, omdat het daar op de pleinen wordt gevierd.”