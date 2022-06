Het coronavirus lijkt verder weg dan ooit, maar hoe staat het er écht voor in Oost-Nederland?

Als je de besmettingscijfers bekijkt lijkt het alsof we nog midden in de crisis zitten. Aantallen die tijdens de eerste lockdown in 2020 alarmbellen zouden doen rinkelen. Toch is het nu anders. Doordat de omikronvariant een stuk minder ziek maakt, is het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen een fractie van wat het tijdens de coronagolven was.