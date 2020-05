Het dagboek van GGD-arts Ashis Brahma: ‘Kleiner leven is niet minder mooi leven’

Maandag 4 Mei: Doden herdenking

De vlag halfstok. Mijn 9-jarige dochter Nisha vraagt waarom. Ik vertel dat we de doden herdenken die in oorlogen zijn gevallen. Sinds het beestje Covid-19 er is spreken mensen veel in heroïsche termen als: de strijd aan gaan, corona overwinnen of eronder krijgen. Maar het is toch echt een virus, dat vermoedelijk onder ons zal blijven. Deal with it. Net als in een oorlog sterven ook nu sommige mensen eerder dan verwacht. Zo is daar de 45-jarige schoonzus van een collega die als zorgmedewerker in de thuiszorg setting CoVID-19 heeft opgelopen. Uiteindelijk is ze overleden op de intensive care.