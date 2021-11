Het ‘gevecht om de ruimte’ in Flevoland dendert door: van megagroot datacentrum tot duizenden woningen

Uit de formatieplannen van het nieuwe kabinet wordt het steeds duidelijker: Flevoland moet dé oplossing worden voor woningnood, stikstofproblematiek, maar óók voor de huisvesting van bedrijven. De polder moet er, de komende jaren, zeker tienduizenden huizen bij krijgen, maar hoe realistisch is dit? Is er nog wel ruimte voor alle partijen die zich in de polder willen vestigen? Flevoland zit propvol en dus is het gevecht om de ruimte losgebarsten, maar wie trekt er aan het langste eind en hoe kunnen we dat gevecht voor zijn?