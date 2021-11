‘Het is de vraag of het moordwapen van liquidatie Wolters is gevonden’

Michel B. schoot, hij was de opdrachtgever van de liquidatie of hij leverde de wapens. Dat zijn de drie scenario’s van de politie over de vermeende rol van ‘de Gier’ rond de liquidatie van Henk Wolters in Zwolle. De verdachte blijft in de gevangenis, maar dat is vooral vanwege de vermoedens van wapenbezit.