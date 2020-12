Het is saai en stil op straat, maar dit kun je allemaal nog wél doen tijdens de lockdown

Daar zitten we weer. In een serieuze lockdown. Met nóg strengere maatregelen dan de vorige keer. Alles dicht, geen vertier, de tuin is winterklaar, klusjes in huis zijn gedaan en die moeilijke legpuzzel gaan we niet nog eens maken. Toch is er nog genoeg te doen! De Stentor geeft tien tips om de lockdown door te komen.

Volledig scherm De uitgestorven binnenstad van Zutphen. © Jeroen Jazet

1. Kaartjes schrijven

Koop een berg ouderwetse kerstkaarten in één van de winkels die nog wél open is (of maak ze zelf, schijnt bijzonder mindful te zijn) en schrijf iedereen waarvan je nog ergens een adres hebt rondslingeren een kaartje. Sla de adressen daarna digitaal op zodat je volgend jaar niet meer hoeft te zoeken. Of begin meteen digitaal via Project Postmaatje of schrijfeenseenkaartje.nl.

2. Maak een kerstdorp

Kerstboom al opgetuigd en het huis uitgebreid in de verlichting gezet? Mooi. Tijd om de kerstsfeer te completeren met een kerstdorp, velen gingen u al voor. Snuffelen naar spullen voor zo’n dorp gaat helaas niet, maar online is genoeg te vinden. Voor mensen met kinderen (of guilty pleasure voor de plastic blokjes): maak er anders één van LEGO!

Volledig scherm Winkeletalage met kerstdorp. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

3. Kerststol bakken

Of een feeststol, kerstkransjes, arretjescake, taai-taai poppen, het maakt niet uit, bak gewoon iets. Er zijn op internet genoeg bijzondere recepten te vinden waarmee je vooruit kan.

4. Kerstliedjes zingen in een pop-up koor

Deze is voor de echte fanatiekelingen. Woensdag 23 december kan je je aanmelden voor een online Christmas Singalong! - Popup Choir. Meezingen met oude én nieuwe klassiekers. Waarschuw wel even je buren voordat je helemaal losgaat. Of vraag gewoon of ze ook meedoen. Gegarandeerde hit in flats met dunne tussenwandjes.

5. Sterrendiner voorbereiden

Weet je al wat je voor het kerstdiner je gaat maken voor jouw drie bezoekers? Dan is testkoken een belangrijk onderdeel, want je wil niet op het moment suprême afgaan. Óf je haalt een compleet diner bij één van de vele (sterren)restaurants die onze provincie rijk is. Volg de aanwijzingen via de gebruiksaanwijzing of video en het is zo gepiept. Niemand die het ziet. Hier een grappig instructiefilmpje van driesterrenrestaurant De Librije in Zwolle.

Volledig scherm Driesterrenchef Jonnie Boer van De Librije geeft ook online kookadvies. © De Librije

6. Puzzels en spelletjes in onze app

In onze app volg je niet alleen het nieuws in alle vormen en soorten, maar kan je sinds kort ook puzzels maken en spelletjes spelen.

7. Wandelen

Het is goed voor lijf en leden: een fikse wandeling door de natuur. Er zijn in onze regio genoeg gebieden te vinden (Sallandse Heuvelrug, Veluwe, Weerribben, Oostvaardersplassen) waar je nog lekker kan bewegen zonder in een hinderlijke wandelfile te belanden. Dus kom, niet getreurd, wandelschoenen aan en de paden op, de lanen in!

8. Chillen en Netflixen

Eindeloos scrollen op Netflix en aanverwante streamingsdiensten: we weten het, doodmoe word je ervan. Gelukkig hebben wij speciaal voor jou een overzicht met gouden tips. Bijvoorbeeld The Queens Gambit, een serie over het aan alcohol en drugs verslaafde schaakwonder Beth Harmon. Je hebt deze serie al gezien en geen zin meer om te Netflixen? Misschien kan jezelf leren schaken!

Volledig scherm Queen's Gambit © Netflix

9. Bezem halen door digitale bestanden

Moest je in het analoge tijdperk nog heel erg goed opletten wat en hoe je fotografeerde (er pasten immers maar 24 of 36 foto’s op een rolletje), tegenwoordig fotograferen we zonder na te denken alles in hoge resolutie. En het aantal foto’s dat jouw oma in haar hele leven heeft gemaakt, wordt door jouw dochter geschoten in één middag tussen de TickTok filmpjes door. Vaak worden die foto’s en filmpjes automatisch naar clouddiensten doorgesluisd en als je teveel data hebt moet je een grotere, digitale kluis huren. Of je ruimt de boel een keer op! Hoe? Zie hier.

10. Fotoboeken maken

Als je dan toch bezig bent om je bestanden uit te zoeken, is het een kleine moeite om meteen door te pakken en foto’s te sorteren. Het is op verschillende sites heel simpel om een fotoalbum te maken dat je op hoge resolutie af kunt laten drukken. Zo heb je straks eindelijk dat baby- of vakantiealbum om na corona aan visite te laten zien.