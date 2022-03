Het is topdrukte bij de bakker, zelfs na de lockdowns: ‘Een beetje extra luxe’

Voor veel ondernemers waren de lockdowns zwarte bladzijden in hun bedrijfsleven. Maar terwijl de horeca, de kledingzaken en de cultuursector moesten zwoegen om hun zaak overeind te houden, kregen de speciaalzaken juist alleen maar meer klandizie. Deze drukte bleef niet bij alle speciaalzaken aanhouden, maar bij de bakker is het nog steeds drukker dan ooit.

Vooral in het begin van de coronatijd was het drukker dan ooit bij de bakker, zegt Jeroen Koelewijn van marktbakkerij ’t Stoepje. ,,Toen alles dicht ging, kwam iedereen naar ons toe voor het brood. Dat is toch een beetje extra luxe, vinden de mensen. En als je nergens meer heen kan, dan moet je een andere manier vinden om jezelf te verwennen. Een lekker brood is dan een hele goede optie voor mensen.”

Het begin van de coronacrisis was het hoogtepunt voor 't Stoepje. ,,Alles was dicht en mensen waren aan het hamsteren, dus dan komen de mensen die normaal hun boodschappen in de supermarkt deden bij ons en de andere speciaalzaken hun boodschappen doen”, vertelt Koelewijn. ,,Ondertussen is het aantal klanten wel een klein beetje teruggedrongen, maar toch zijn veel mensen bij ons blijven hangen.” Lacht: ,,Ze kwamen erachter dat bakkersbrood toch lekkerder is.”

Ook bij banketbakkerij Steenbergen in Emmeloord werd het een stuk drukker. ,,Mensen kwamen voornamelijk bij ons voor gebak”, zegt eigenaar André Steenbergen. “Brood werd ook wel wat populairder, maar bij ons waren het voornamelijk de taarten en gebakjes waarvoor de mensen vaker naar ons toe kwamen. En als je eenmaal de kwaliteit van de bakker hebt geproefd, dan valt de supermarkt toch weg.”

Luxe op nieuwe plekken

Marktonderzoeksinstituut Growth From Knowledge heeft onderzoek gedaan naar de invloed van corona op de versspeciaalzaken in vergelijking met de supermarkten. Servé Muijres, consultant foodretail van GFK, denkt dat mensen toe waren aan een beetje verwennerij tijdens de lockdowns.

,,De speciaalzaken blijven een stukje luxe en dit konden de mensen tijdens de lockdown wel gebruiken. Mensen zaten de hele dag thuis wat voor zich uit te staren. Om dan even naar de bakker, de groenteboer of de vishandel te lopen voor je lunch is toch wat anders dan je boodschappen uit de lokale supermarkt. Dat maakte het thuiszitten een stukje handelbaarder. En vanuit hier zijn mensen bij de specialisten blijven hangen.”

In het onderzoek van de GFK zie je vanaf halverwege een duidelijke stijging in verkoop bij de speciaalzaken. Als er in mei 2019 honderd broden bij de bakker werden verkocht, waren dit er in 2020 124. Als je het vergelijkt met de slager (146), de groentewinkel (154) en de boer of kweker (223) waren deze stijgingen nog vele malen hoger. Echter daalden deze cijfers een jaar later weer naar respectievelijk 79, 95 en 80 ten opzichte van 2020. Terwijl de bakker juist op peil bleef met een index van 107 broden in vergelijking met 2020.

Kan net zo goed bij de supermarkt

Toch zakken de cijfers van de meeste speciaalzaken weer een stukje naar beneden. ,,Tijdens de lockdowns was het bij ons inderdaad een stuk drukker”, vertelt Harry Schoonwille van De Smaakspecialist in Zwolle. ,,Zowel in de winkel als met borrelpakketten voor bedrijven die online borrels gingen houden. Ook hadden wij speciale pakketten gemaakt waar we bingokaarten of thuisbioscoopkaarten in hebben verpakt, om in te spelen op de situatie. Ondertussen is het wel rustiger in de winkel.”

Bij Jerry Kolvoort van de gelijknamige kruidenierszaak in Apeldoorn dropen een aantal klanten uiteindelijk ook af. ,,In het begin wilde veel mensen niet naar de supermarkt of de markt. Zij hebben dus de kwaliteit van de speciaalzaken herontdekt. Toen was het echt topdrukte voor ons. Ondertussen zijn wel een aantal klanten weer teruggegaan naar de supermarkt, maar er zijn ook klanten blijven hangen vanwege de service en specialisatie.”

Volgens Muijres van GFK komt dit door het onderscheid in het oog van de shopper. ,,Uiteindelijk draait het er allemaal om of de klant denkt dat er meerwaarde in zit om naar de speciaalzaak te gaan. Met brood zal een consument sneller naar een speciaalzaak gaan, omdat zij hierin het verschil in kwaliteit of smaak dusdanig groot vinden. Met kaas, groenten of vlees ervaren consumenten dat verschil op dit moment minder en zullen ze deze producten sneller uit de supermarkt meenemen.”