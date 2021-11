Het mirakel van Mepal: ‘Iedereen wil ineens ons servies en onze bewaardozen’

GGD’s starten 18 november met boostervac­ci­na­tie in de regio

De GGD’s in Oost-Nederland beginnen versneld met de extra vaccinaties tegen corona. De oudste inwoners krijgen als eerste de vaccinatie. Wie in 1931 of eerder is geboren, kan vanaf donderdag 18 november een afspraak inplannen zodra een uitnodiging is ontvangen.

12 november