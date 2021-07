Het mooiste bieretiket komt uit Zwolle, maar het verhaal er achter is nog mooier

Heks van Almen op tournee voor verdrukte vrouwen: ‘Verhaal is te belangrijk om alleen hier te vertellen’

3 juli Het theaterstuk De Heks van Almen over de onschuldige Aleyda, de eerste Nederlandse vrouw die als heks werd verbrand, is een succes. Bezoekers komen vanuit het hele land en het tweede seizoen is deze zomer helemaal uitverkocht. Voor de makers smaakt het naar meer. Ze willen volgend jaar op tournee. ,,Dit verhaal is te belangrijk om alleen in Almen te vertellen. Vrouwenonderdrukking zit nog steeds in het systeem van onze maatschappij.’’