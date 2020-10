Het nieuwe uitgaan: kroegen zoeken wegen om gasten te trekken

Het staat kroegeigenaren vrij om eerder open te gaan, maat toch houdt Apeldoorn ontwikkelingen in de binnenstad goed in de gaten. ,,We gaan monitoren hoe het dit weekeinde in de horeca gaat’’, zegt woordvoeder Roel van Vemde. ,,We snappen ook dat horecaondernemers binnen de nieuwe maatregelen toch creatieve manieren zoeken om omzet te blijven draaien. Zolang dat gebeurt binnen de grenzen van de noodverordening is dat geen probleem.’’

Peter Snijders, burgemeester van Zwolle en voorzitter van de Veiligheidsregio IJsselland, waar ook steden als Deventer, Kampen en Hardenberg onder vallen, is ook op de hoogte van de initiatieven. ,,We weten dat ze eerder beginnen. Het is aangetoond dat het drinken in de late uurtjes ertoe leidt dat maatregelen slechter kunnen worden nageleefd. Daarmee is de kans op besmetting weer groter en dat ziet het RIVM ook terug in de cijfers. De handhavers zullen de situatie in de gaten houden en waar nodig ingrijpen.”

De KHN heeft twijfels of het eerder sluiten van de horeca zijn vruchten zal afwerpen. ,,Het overgrote deel van de besmettingen vindt plaats in de privésfeer. Het RIVM zegt zelf het grootste probleem zit in het gedrag van mensen en het draagvlak in de samenleving. Dat los je niet op door de horeca eerder te sluiten. Het probleem zal zich hierdoor verplaatsen naar illegale feesten, gezelschappen of samenkomsten na middernacht.”

Jack’s Music Bar, Zwolle: ‘We garanderen dat je naar buiten rolt alsof het 5 uur is’

Bij Jack’s Music Bar in de Zwolse Sassenstraat verduisteren ze overdag de ramen, ‘zodat je al snel geen benul van dag en nacht meer hebt, we zorgen voor genoeg drank en luide muziek en je kan zelfs Thuisbezorgd in Jacks je eten laten bezorgen’, schrijven ze op hun facebookpagina. Het café heeft ook de openingstijden verruimd, op zaterdag en zondag gaan ze vanaf nu om twee uur ‘s middags open. ,,We garanderen je dat als je naar buiten rolt het voelt als 05.00!”

Club Barbaars, Kampen: ‘Corona gooide roet in het vet, maar de frituur is afgestoft’

In de Oudestraat in Kampen gooit Club Barbaars, voor corona tot 03.00 uur ‘s nachts open, het over een andere boeg. De club is omgetoverd tot snackbar en vanaf deze week op vrijdagen en zaterdagen tussen 17.00 en 22.00 uur open. ,,We blijven ons aanpassen’’, zegt eigenaar Marcel van Veen.

,,De frituur hebben we in maart al geplaatst, de bedoeling daarvan was dat we mensen die uitgaan ook een hapje konden aanbieden. Maar corona gooide toen roet in het vet. Nu dacht ik, laat ik het stof maar van de frituur afpoetsen en van de club een snackbar maken’’, zegt Van Veen.

Café Toffer, Apeldoorn: ‘Denk je dat er om 16.00 uur al iemand in de kroeg zit?’

‘Vroeg in de kroeg’, ofwel het nieuwe uitgaan. Met die slogan hopen uitbater Bram Lesterhuis en zijn compagnon Gert Toonen van café en pianobar Toffer in Apeldoorn de moed erin te houden. Maar eigenlijk tegen beter weten in ,,Je moet toch wat,” verzucht hij. Zijn café in het uitgaansgebied van het Caterplein in Apeldoorn opent na de verscherpte coronamaatregelen sinds deze week al om 16.00 uur in de middag.

Lesterhuis: ,,Wij als natte horeca zijn flink de klos. Wat denk je, dat er om 16.00 uur al iemand in de kroeg komt? Nee toch, maar je moet toch wat. We proberen dit nu even uit, kijken dit weekeinde nog wel aan maar of we op deze manier het café nog kunnen open houden. Maar dat betwijfel ik zeer.”