Het oosten houdt het hoofd nog koel ondanks de extreme droogte

,,Want we weten nu ook al dat mensen zich ’s avonds vaker gaan douchen als het zo warm is. Dan is er al gauw sprake van twintig procent meer watergebruik. Het is beter als we die vraag naar water kunnen spreiden over de dag’’, zegt woordvoerster Caroline van der Veeken van waterbedrijf Vitens. ,,Maar op dit moment raden we nog niet af om de tuin niet te gaan sproeien of die extra douchebeurt niet te doen’’, onderstreept Van der Veeken.

Droogste

Sinds 1962 was het gemiddeld over het land niet zo droog in juni, aldus Weeronline. Nu staat vrijwel het hele voorjaar al in het teken van het fraaie weer, maar daar waar in mei nog geregeld plensbuien voorkwamen, hield de droogte de afgelopen weken aan. Het gebrek aan hemelwater leidt op dit moment nog niet tot grote problemen, zo leert een rondje langs de diverse waterschappen en landbouworganisatie LTO-Noord. Maar vrijwel iedereen roept in koor: misschien piepen we over een paar weken wel heel anders.

Op stal

,,Er is nu nog geen sprake van overlast als gevolg van de droogteperiode’’, zegt woordvoerster Henriet Dijk van LTO-Noord, de belangenorganisatie van de land- en tuinbouw. ,,Misschien dat er her en der koeien op stal gaan in verband met de hitte’’, verwacht de LTO-zegsvrouw. ,,Maar het maïs staat er bijvoorbeeld goed bij. Sommige bedrijven in de fruitteelt en bollenteelt zijn wel bezig geweest met het beregenen. Vanuit de akkerbouw horen we geen reacties van overlast.’’

Alert