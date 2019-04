Het regent lintjes: 286 in deze regio

Een bijzondere uitreiking was er in Heerde. Drie broers zijn tegelijkertijd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Geert (72), Herman (77) en Lambert (75) Stijf uit Heerde kregen vandaag een lintje opgespeld door burgemeester Jacqueline Koops. De verrassing was er voor Geert wel een beetje af, omdat donderdagmiddag iemand zich versprak. ,,Toen begon ik wel wat te vermoeden’’, vertelt de gedecoreerde. Maar als je hem vraagt of hij er op zat te wachten, reageert hij afwijzend. ,,Ze hebben ons wel eens gevraagd wat we van een lintje zouden vinden. Maar dat hoeft voor ons niet. Ik hoef niet zo in de belangstelling te staan.’’ Nu het toch gebeurd is, vinden de broers het wel een grote eer. ,,Wij zijn altijd heel veel dingen samen blijven doen. Dus het is wel mooi dat we dit nu ook samen hebben gekregen.’’

Schaapscheerdersfeest

Geert, Herman en Lammert Stijf zijn actief op verschillende maatschappelijke gebieden. Sinds 1977 zijn ze betrokken bij de Schaapskudde Epe-Heerde als schaapscheerder tijdens het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest. Als vrijwilligers bij de Hervormde kerk in Heerde zijn ze betrokken bij het onderhoud van de Johanneskerk en andere kerkelijke gebouwen, evenals het tuinonderhoud. Geert was tevens kerkrentmeester.

Verder zijn de drie broers zeer actief betrokken bij de Toerclub Heerde (waarvan Geert en Herman ook medeoprichters zijn) en van daaruit voor de stichting HOES. Ook zijn ze alle drie actief voor de Oranjevereniging in Hoorn, waar ze diverse activiteiten ondersteunen en organiseren. Tenslotte zijn de drie broers ook actief betrokken bij de stichting Heerde helpt Polen, die hulpgoederen voor Polen inzamelt en het vrachtwagentransport daarvan regelt.

Witte limousine

Iemand die helemaal niet aan de lintjesregen had gedacht is Edwin van Hoevelaak. Hij staat raar te kijken als een verlengde witte limousine voor het gemeentehuis van Rijssen wordt geparkeerd, terwijl hij nog druk wordt geïnterviewd door een cameraploeg. De auto is voor hem bedoeld. Hij mag er een dagje overal mee naartoe waar hij maar wil. Een cadeautje voor de kersverse ridder van vrienden uit de muziekwereld. Zanger Dennie Christian zit tijdens de uitreiking in de zaal. Jeroen van den Boom heeft de dubbele Edison-winnaar een videoboodschap gestuurd. Cameraploegen willen hem interviewen. Van Hoevelaak heeft meer dan 700 liedjes op zijn naam voor onder meer Nick&Simon, André Hazes jr. en Wolter Kroes. Hij won ook meerdere prestigieuze prijzen.

Muziekproducent Edwin van Hoevelaak was vrijdag een van de bijna 2900 Nederlanders die koninklijk werd onderscheiden. De producent en componist mag zich Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen.

Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

In Zwolle werd Harry Suryapranata als enige in de provincie Overijssel onderscheiden als Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij leverde een grote bijdrage aan de internationale standaard voor de behandeling van het acute hartinfarct. Ook leidde hij cardiologen op in Europa en Azië. Suryapranata is geboren en getogen in Indonesië, studeerde medicijnen in België en specialiseerde zich als interventiecardioloog in Nederland. Hij is inmiddels met emeritaat, maar nog steeds CEO en drijvende kracht achter het internationaal wetenschappelijke onderzoeksinstituut Diagram BV.

Zwolle Lintjesregen in Zwolle waar 11 gedecoreerden een lintje kregen uit handen van Burgemeester Henk Jan Meijer. Dhr Suryapranata voor verdiensten Cardiologie Ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw

Vierde kans

Kanslozen in de maatschappij? Daar wil Jan Geijteman (60) uit Zeewolde niets van weten. Sinds 1996 levert hij een belangrijke bijdrage aan de zorg en emancipatie van zo’n beetje iedereen die aan de zelfkant van de maatschappij bivakkeert en toont hij daarbij een onwaarschijnlijke betrokkenheid. Alle reden om hem tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau te ‘slaan’.

In de jaren negentig bracht hij in Zwolle de overlast door drugsverslaafden in kaart en ontwikkelde hij de methodiek Op Eigen Houtje Afkicken in een tijd dat er nog geen specifieke projecten waren voor verslaafden. Het idee werd onder meer door Amsterdam opgepikt en in Zwolle kwam er De Herberg uit voort: een plek waar daklozen kunnen overnachten. Een eervolle vermelding kreeg Geijteman van de burgemeester van Harderwijk voor zijn project Chill Out: een project dat een beter beeld gaf van de verslavingsproblemen van de Harderwijkse jeugd. In Zeewolde staat hij bekend als de man achter Pitstop. Dat was een houten noodgebouw dat werd omgebouwd tot een jeugdhulpvoorziening. Daar wist hij het vertrouwen te winnen bij minderjarige drugsgebruikers, een hulpbehoevende groep die nergens in beeld was. Door zijn inzet kregen veel probleemjongeren een twee, derde of vierde kans.

Zeewolde - Jan Geijteman, hij is ridder geworden in de orde van oranje nassau.