Het sneeuwt! Maar lang kunnen we er niet van genieten in Oost-Nederland...

Vrees voor escalatie van ‘intimide­rend gedrag’ van Zutphense boer bij het Kerkpad

7 januari D66-Zutphen is bang dat intimiderend gedrag van boer Hans van Schooten jegens wandelaars op het Kerkpad escaleert. Er zijn afspraken om het pad te verleggen zodat de boer geen last meer heeft van recreanten. Maar de man zou nog steeds mensen bedreigen. D66 dient een motie in die de burgemeester oproept strikter te handhaven. ,,We willen niet dat we straks moeten zeggen: ‘hier hadden we veel sneller onze verantwoordelijkheid moeten nemen’.’’