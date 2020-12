Het verdriet van Heerde: ‘Waren we maar niet zo gek met elkaar, dan deed het ook niet zo pijn’

Kerstengel video Rob uit Wesepe verrast zijn ‘kerstengel’ Jolanda na zwaar jaar: ‘Ik dacht dat ik m'n man kwijt was’

20 december Wie is jouw kerstengel van 2020? Die vraag stelden we onlangs aan jullie, onze lezers. We zochten naar bijzondere, persoonlijke verhalen uit de regio. Naar mensen die voor elkaar klaarstonden, voor elkaar door het vuur gingen. En onze mailbox stroomde vol.