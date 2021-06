Het was vanochtend code geel voor regenval in Oost-Nederland, maar wat wil dat eigenlijk zeggen?

,,Code geel voor neerslag is iets wat we wel een paar keer per jaar zien terugkomen in Nederland. Het is dus niet heel uniek’’, legt Wilfred Janssen van Weerplaza uit. ,,Maar je ziet vaker code geel voor onweer of windstoten. Hoewel we dagen met veel neerslag wat minder vaak zien, is het niet iets dat nog nooit eerder is voorgekomen.’’