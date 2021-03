Hevige windvlagen laten sporen na in Oost-Nederland: trailer op z’n kant op A50 bij Apeldoorn

UpdateHoewel het officieel geen storm is, heeft de hevige wind wel zijn sporen nagelaten in Oost-Nederland. In Apeldoorn staat een boom van dik 20 meter op omvallen, een paardentrailer werd omgeblazen op A50 en op de A6 bij Emmeloord sneuvelde zelfs een caravan. Weervrouw Diana Woei van Weerplaza: ,,Ik kijk er niet van op dat er wel iets is omgewaaid.”

Er is pas sprake van een officiële storm wanneer er een uur lang ergens in het land windkracht 9 (41 knopen) wordt gemeten. Dat is in de middag pas begonnen op de Waddeneilanden, maar dit windveld bereikt niet meer het vasteland. ,,Daar is sprake van een stormachtige wind", zegt Diana Woei van Weerplaza. In de provincies Overijssel en Gelderland was het vandaag windkracht 6, Flevoland had te maken met windkracht 7.

Volgens Woei zou de stormschade vandaag wel meevallen, vergeleken met bijvoorbeeld donderdag. Toen was er wél sprake van een officiële storm en kreeg deze een naam (Evert), iets wat ook alleen bij code oranje gebeurt. Voor zaterdag had het KNMI code geel afgegeven. Toch veroorzaakte de hevige wind schade.

Paardentrailer

Zo kreeg de wind vanmiddag vat op een paardentrailer van een bestuurder op de A50. Net voor de afrit Apeldoorn-Noord sloeg de trailer op zijn kant en draaide de auto om zijn as. Een vrachtwagenchauffeur schoot te hulp en blokkeerde met zijn voertuig ter bescherming de locatie van het ongeval voor de hulpdiensten ter plaatse kwamen.

Er zat geen paard in de trailer en ook de bestuurder raakte bij het incident niet gewond. Wel ontstond er enige tijd een file door het ongeluk. Die is inmiddels weer opgelost.

De paardentrailer van deze bestuurder waaide om op de A50 voor de afrit Apeldoorn-Noord. © Pim Velthuizen

Ook op het terrein van de Apeldoornse zorginstelling ‘s Heeren Loo veroorzaakt de wind problemen. Een enorme boom aan Laan van Groot Schuylenburg staat op omvallen. De brandweer is ter plaatse en zette het gebied rondom de mogelijke valplek af.

Daarnaast zorgden de rukwinden voor hinder in Putten bij een appartementencomplex en een silo, in Kampen op een steiger, een gesneuvelde caravan op de A6 ter hoogte van Emmeloord en loshangende takken die door de brandweer moesten worden verwijderd.

Aan de Ruysdaalstraat in Deventer ging een boom om. Die miste op een haar na een paar geparkeerde auto’s. Op de N302 ter hoogte van de Plaggenweg in Harderwijk stond er ook een boom op omvallen. De boom hing gevaarlijk boven de N302. De brandweer moest de boom omzagen, deze wordt later verwijderd.

© Rens Hulman

Deze boom aan de Laan van Groot Schuylenburg in Apeldoorn kon de wind niet houden. © Pim Velthuizen

Aan de Ir Lelystraat in Zutphen viel een boom tegen een woning aan. Dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. De boom werd door de brandweer verwijderd.

Waarschuwing

,,Er is ook gewaarschuwd voor zware windstoten, zo in de categorie 80-100 kilometer per uur. Die windvlagen kunnen wel voor schade zorgen. Ik kijk er niet van op dat er wel iets is omgewaaid”, vervolgt Woei. Volgens de huidige weersvoorspellingen neemt de windkracht in de loop van de middag en avond geleidelijk af. ,,Daardoor staat er morgen een stuk minder wind. Aan zee een krachtig tot harde wind, in het binnenland matige wind met windkracht 4.”

