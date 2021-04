Hier kun je in Oost-Nederland (met negatieve coronatest) weer even terug naar 'normaal’

KaartCultuur- en muziekliefhebbers in en rond Zwolle zitten deze maand eerste rang. Op maar liefst vijf plekken gaan de deuren weer open vanwege een landelijke proef met culturele evenementen voor bezoekers met een negatieve coronatest. Museum de Fundatie, poppodium Hedon, het Academiehuis en de theaters De Spiegel en Odeon mogen weer een paar dagen publiek ontvangen. Avonturenpark Hellendoorn is het eerste pretpark dat weer even open mag. Zaterdag al, voor 2.000 bezoekers.

In Deventer doen de Bergkerk en het Burgerweeshuis mee aan de proef. Ook Aviodrome in Lelystad en het zwemparadijs Beerze Bulten behoren tot de gelukkigen. Het kabinetsbesluit voor de pilots in de cultuur-, sport- en recreatiesector werd vandaag bekend gemaakt. De proef moet aantonen dat coronatests kunnen helpen de samenleving en de economie weer te openen.

Zenuwachtig

„We zijn er heel blij mee en hopelijk is dit de opmaat naar meer”, zegt een opgetogen directeur Rob Zuidema van Zwolse theaters. Hij is ‘best een beetje zenuwachtig’ omdat nog moet blijken of bezoekers de extra stappen willen zetten die nodig zijn. „Als je je publiek een jaar lang niet hebt gezien weet je dat niet meer zeker.”

Wie een kaartje heeft gekocht moet binnen 40 uur voor de voorstelling een – gratis – coronatest ondergaan. Het resultaat komt als QR-code terecht in een app, die bij binnenkomst wordt gescand.

DS-2020- Rob Zuidema mag in zijn theater 300 mensen ontvangen.

Woensdagochtend begint de kaartverkoop voor de voorstellingen van Stef Bos (19 april) en Ronald Goedemondt (20 en 21 april) in De Spiegel en voor een dansvoorstelling en een optreden van Rosa da Silva in Odeon. In De Spiegel mogen per keer 300 bezoekers naar binnen, in Odeon 60.

Quote Als we naar een testsamen­le­ving gaan, heb je dit soort ervaringen nodig Rob Zuidema

Met deze aantallen kan de voorstelling net uit. Maar dat vindt Zuidema niet eens het belangrijkste. „We hebben het hele jaar niks gedaan, dus dat gaat dit niet goedmaken. Dit is echt vooral zorgen dat je zoveel mogelijk informatie verzamelt waardoor je zo snel mogelijk weer open kunt. Als we naar een testsamenleving gaan, heb je dit soort ervaringen nodig.”

Fantastisch

Ook manager René Peul van Avonturenpark Hellendoorn kan z’n geluk niet op. „Wij mogen als eerste pretpark van Nederland. Fantastisch toch!”, reageert hij op het nieuws dat hij zaterdag al 2000 bezoekers mag ontvangen. „Dit geeft de burger moed. We hebben onze gasten enorm gemist.”

Peul hoopt dat de proef zal uitwijzen dat zijn park ook in de meivakantie weer open kan. Die is cruciaal voor het park. „In de winter komt er vijf maanden lang niks binnen en zijn je kosten vanwege onderhoud het hoogst. Daarom moeten we in het voorjaar zo snel mogelijk gasten hebben.”

Quote Wij gaan niet open om geld ter verdienen René Peul

Financieel kan zo’n dagje open niet helemaal uit. Maar dat vindt Peul niet erg. „Wij gaan niet open om geld ter verdienen. De insteek is dat we een grote steen bijdragen aan een zo snel mogelijke opening van onze sector.”

Ook voor het Avonturenpark gaan de kaarten woensdagochtend in de verkoop. De komende dagen gebruikt Peul om met zijn team te oefenen, zodat alles zaterdag op rolletjes verloopt.

