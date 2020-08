Hittegolf en corona blijkt giftige cocktail: politie en buurtbemiddelaars razend druk met overlast

Het prachtige weer en het verplicht thuiswerken is in sommige buurten, en vooral in steden, een giftige cocktail gebleken. Politiewoordvoerder Simen Klok van de regio Oost-Nederland laat weten dat het aantal overlastmeldingen de afgelopen maanden fors is toegenomen. ,,Als we kijken naar de cijfers van overlast in buurten van de afgelopen tijd, dan zien we steeds dat geluidoverlast en jeugdoverlast landelijk tot wel 60 tot 70 procent hoger liggen dan vorig jaar’’, aldus Klok.