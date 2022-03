Hoe een wereldberoemde ontwerpster het leven van Bas Timmer (31) voorgoed veranderde

Hoe zit het ook alweer met Sheltersuit Foundation? Het is een goed doel dat als ultieme droom heeft om alle daklozen ter wereld warm te houden. Dat doen ze met jassen waaraan slaapzakken kunnen worden geritst. Het is een onmogelijke opdracht om iedereen te helpen, want er leven 150 miljoen mensen op straat. „Het probleem is te groot, maar we proberen het”, zegt Youp Meek, operationeel directeur vanuit het atelier in Enschede.