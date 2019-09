Hoe het chemisch wondermiddeltje PFAS veranderde in een milieumonster

videoOnverwoestbaar en hittebestendig. Een wondermiddel voor de industrie. De chemische stoffen (PFAS) doken overal in ons leven op. In pannen, in regenkleding, in blusschuim. Maar langzaam dringt door dat de stoffen een risico vormen voor mens, dier en milieu. Een reconstructie, aan de vooravond van een belangrijk debat, hoe de industrie decennia geleden een Paard van Troje binnenhaalde dat talloze bouwprojecten in Oost-Nederland in gevaar brengt.