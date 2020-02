Hoe meisjesstorm Ciara met grof geweld toesloeg

UPDATE Brandweer beredruk met Ciara: Zwolle, Hardenberg en Deventer zwaarst getroffen in IJsselland en ruim 20 meldingen per uur in Gelderland

9 februari Het is alle hens aan dek voor de brandweer. De regio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) heeft zo'n 100 brandweerlieden in touw die de gevolgen van de zware storm Ciara bestrijden. Gemiddeld waren daar ruim twintig meldingen per uur. In IJsselland zijn alle middelen ingezet. In Zwolle, Hardenberg en Deventer moest de brandweer het vaakst uitrukken.