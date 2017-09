Hoe overleef je de regen dit weekend? Met onze weekendtips!

Waarom zit je nog op de bank, je telefoon te checken op nieuws? Je kunt er op uit! In de regio is dit weekend genoeg te doen.

Dweildag in Zutphen

Je hebt een extreem nat weekend voor de boeg, maar gelukkig is daar de Dweildag Zutphen. Nee, het is een muziekevenement. Ruim 20 dweilorkesten spelen op dertien plekken in de stad. Middenin het centrum van Zutphen begint zaterdag om 12:15 het Defilé met alle dweilorkesten, wat voor een lollige sfeer in het centrum moet zorgen.

Openluchtopera in Zutphen

Zelfde stad, maar aan de andere kant van het culturele spectrum: Buiten Opera. Zaterdag gaat één voorstelling vanwege de weersverwachting naar binnen, in de Buitensociëteit van de Hanzehof. De voorstellingen van zondag worden wel uitgevoerd in de tuin van Dat Bolwerck aan de Zaadmarkt. Juist deze omgeving, met de stadsmuur en de monumentale Drogenapstoren als decor, geeft extra cachet aan de opera. De openluchtopera is georganiseerd door de Zomer Academie Zutphen.

In de Smaak in Raalte.

Het plein aan de Herenhof in Raalte is voor de derde editie van 'In de Smaak'. Een proeverijfestival waar de lokale restaurants laten zien wat ze kunnen. Het is opgebouwd als een klein dorp, met twaalf restaurant-tenten in een kring. Middenin een bar met tap, daarboven de overkapping van palen en tentdoek, verankerd met enorme betonblokken om voorbereid te zijn op het weer. Proeverijfestival 'In de Smaak' is vrijdagavond van 18.00 tot 22.00 uur, zaterdag van 13.00 tot 22.00 uur en zondag van 13.00 tot 19.00 uur aan de Herenhof in Raalte.

De laatste Lumido in Apeldoorn

Het water en klankspel in de bosvijver van natuurpark Berg & Bos in Apeldoorn is dit weekend voor het laatst. Je hebt alleen op vrijdag en zaterdag nog de kans om het Lumido Lichtjesfestival mee te maken. Vanaf half negen.

Open Monumentendag.