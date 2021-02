Hoe zie je of natuurijs veilig genoeg is om op te schaatsen?

Waar let je op als je het natuurijs opgaat?

,,Je kunt nergens op letten. Als je nu het ijs opgaat in natuurgebieden dan ga je volledig op eigen risico, omdat je niet kunt zien wat er onder het ijs ziet. Er is geen hulpverlening en er is geen toezicht. Er zitten heel veel risico's aan. Wij roepen vanuit de KNSB: ‘Ga lekker schaatsen op die natuurijsbanen. Help die verenigingen door lid te worden of een kaartje te kopen. Daar is het ijs ook veilig.’