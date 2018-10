Hoe ziet de kortste en langste dag er uit in scenario's winter/zomertijd?

Wat als we alleen de zomertijd houden?

Dan blijft de tijd gelden zoals in juni en gaat eind oktober de klok niet een uur terug. Dat betekent dus dat in december alles een uur later wordt. In plaats van rond kwart voor negen gaat dan de zon pas om 09.46uur op. de helft van je werkdag in het donker. Daarentegen gaat de zon dan ook pas rond half zes onder en is het dus pas even na zes uur pas echt donker. Dat lijkt wel fijn in de avondspits.