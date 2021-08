Hogeschool Windesheim: ‘serieus onderwijs op 1,5 meter afstand onmogelijk, nóg zo'n jaar is funest voor onze studenten’

Heerlijk eten dat ook nog eens goed voor je is bij Intens in Bussloo

15 juli Intens in Bussloo serveert wellnessfood. Een culinaire stroming met het doel om goed voor jezelf te zorgen en daardoor de buiten- en binnenkant met elkaar in balans te brengen. Daarnaast zoeken chef-kok Heine Ruitenbeek, in coronatijd gestart, en zijn team naar ingrediënten vlak bij huis. Zijn inspiratie haalt hij uit de natuur en pure producten. Het is de bedoeling dat we gaan genieten van heerlijk eten dat ook nog eens goed voor ons is.