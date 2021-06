Hondenbelasting op de tocht, hondenbezitters in Oost-Nederland verheugd: ‘Niet transparant waar geld naartoe gaat’

Vanmiddag praat de Tweede Kamer om 16.00 uur over het al dan niet afschaffen van de hondenbelasting. Het debat moet plaatsvinden dankzij Gary Yanover, het baasje van hond Luna. Hij haalde 60.000 handtekeningen op en daarmee belandde het burgerinitiatief op de politieke agenda.

Volgens RTL Nieuws zijn de VVD, SP, PVV, PvdD, JA21, Forum, Groep van Haga, BBB en BIJ1 tegen het handhaven van de belasting. Een meerderheid van 78 zetels.

Gemeente had geld nodig

In Dalfsen (50,60 euro belasting) wordt gejuicht door Janke van Lenteren, voorzitter van de lokale viervoeterbelangenvereniging Brave Baasjes. ,,Nu maakt mijn hart wel een sprongetje. Maar hopelijk niet opnieuw te vroeg’’, tempert Van Lenteren haar verwachtingen.

,,In 2019 gingen er in de gemeenteraad van Dalfsen al stemmen op om de belasting op te heffen. Toen hebben we ook staan juichen, maar toen kwam corona. De gemeente wilde dat geld, volgens mij ongeveer anderhalve ton, niet laten gaan. Maar als het nu als landelijk beleid wordt afgeschaft, zou ik het echt geweldig vinden.’’

Ook in Zutphen waar met 94,80 euro een relatief hoge hondenbelasting moet worden betaald, vindt Corian Bakker, voorzitter van Hondenclub voor Zutphen en omstreken dat het goed is dat de blaftaks verdwijnt. ,,De belasting zelf is op zich niet heel vreemd. Tenminste, als het geld wordt ingezet om losloopgebieden aan te leggen en dergelijke. Maar het is helemaal niet transparant waar de gemeente de opbrengst van de hondenbelasting voor inzet.’’

Oneerlijke belasting

Een ander kritiekpunt is het feit dat de ene gemeente wel en de andere gemeente geen hondenbelasting heft. Sommige Kamerleden vinden het daarom geen eerlijke belasting. In Dronten hoeft een hondenbezitter geen belasting te betalen terwijl men in de buurgemeente Lelystad 93 euro per jaar kwijt is.

Gemeenten als Zutphen en Kampen, die ieder in 2020 ruim 300.000 euro aan hondenbelasting incasseerden, willen nog niet zeggen of ze bij het afschaffen van de blaftaks andere lasten voor de burger gaan verzwaren.

Gemeenten kritisch: ‘schoenmaker blijf bij je leest’

,,Welke keuzes we maken als de hondenbelasting wordt afgeschaft, bekijken we pas als het zover is. Daar lopen we niet nu al op vooruit’’, zegt de Zutphense wethouder Laura Werger. ,,In 2020 was de opbrengst van de hondenbelasting in de gemeente Zutphen 312.000 euro. Daarnaast verwonder ik me wel over het feit dat het Rijk niet schroomt zich te bemoeien met dit soort lokale belastingen. Ik zou haast denken: schoenmaker, blijf bij je leest!’’

De woordvoerder van Kampen, Bertil van Kolthoorn, waarschuwt dat de begroting van een gemeente sluitend moet zijn. ,,Valt een groot bedrag aan inkomsten weg, dan heeft een gemeente beperkte mogelijkheden om dit te compenseren. Gemeenten die de hondenbelasting tot nu toe afschaffen, kiezen er vrijwel altijd voor om dit te verrekenen met de OZB. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen.’’

