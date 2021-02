Honderden coronadoden in verpleeghuizen Oost-Nederland: één op de vijf overleeft virus niet

Het barst van de sneeuwklok­jes in de stadstuin van Harry Pierik (66)

20 februari Als je bij de Zwolse tuinontwerper Harry Pierik (66) naar binnen loopt, heb je niet direct in de gaten wat voor bijzondere tuin er achter het Assendorpse huis schuilgaat. Eenmaal in de tuin beland je in een klein lenteparadijs, waar honderden sneeuwklokjes bloeien. ,,Ze geven een ultiem lentegevoel.”