Hoogleraar en Dierenbescherming na incidenten: Straf bij dierenleed kan en moet harder

Weekend­tips: sateetje eten, naar de kermis en fossielen bekijken

8 maart Struinen over de Pasar Salam in de Zwolse IJsselhallen of naar de fosielenbeurs in Harderwijk. Aankomend weekend is er weer allerlei leuks te doen in onze regio. Wij zetten een aantal uitgaanstips voor je op een rij: