Hoogwater in de IJssel zorgt voor ‘wrang succes’ kunstproject Camping Zondvloed

Het water in de IJssel staat ongekend hoog voor deze zomerse periode. Veel wandelaars en fietsers komen hier op af om een kijkje te nemen. In een nevengeul van de IJssel bij Zwolle valt naast de hoge waterstand nog iets op, drie dobberende reddingsvlotten van de fictieve ‘camping Zondvloed’, een kunstproject van de Rotterdamse kunstenaar Leonard Passchier (29).

Passchier doet samen met 26 andere kunstenaars mee aan de kunstroute van de IJsselbiënnale, een buitententoonstelling langs de oevers van de IJssel van 120 kilometer. Met deze route wil de organisatie de impact van klimaatverandering op de IJsselvallei laten zien.

Nu er sprake is van ongekend hoog water voor de tijd van het jaar komt het werk van Leonard Passchier nog beter uit. ,,Ik denk niet dat het kunstwerk is ingehaald door de actualiteit, maar dat het juist geaccentueerd is door de actualiteit.” Hij had niet verwacht dat het water zo zou stijgen deze zomer.

Volledig scherm Leonard Passchier voor zijn kunstwerk. © Henri van der Beek

Toen het kunstwerk half juni werd gepresenteerd stond het bordje ‘Camping Zondvloed’ nog helemaal droog, nu staat het water bijna tot de onderkant van het bordje. ,,Het bordje stond op ooghoogte, wil je het bordje nu bereiken dan zal je vanaf de dijk eerst zo’n 100 meter door het water moeten gaan.”

Passchier is voorzichtig met uitspraken doen over het succes van het project omdat het hoge water voor veel problemen in Limburg, België en Duitsland heeft gezorgd. ,,Ik zou daarom spreken van een wrang succes, het werkt in dit geval goed voor het kunstwerk, maar het is ook dubbel.” De kunstenaar denkt en hoopt niet dat het water in de toekomst veel vaker zo hoog staat.

Volledig scherm Camping Zondvloed © Henri van der Beek

Met het kunstwerk speelt de Rotterdammer wel in op een wereld waarin het hoge water de standaard wordt. ,,Het idee is dat iedereen zo’n reddingsvlot aan de gevel heeft hangen.” Bovenop de dijk is er inderdaad een huis waar dit in de praktijk te zien is. Bij dat huis liggen twee witte cilinders van ongeveer een meter lang waar zo’n vlot in zit.

Passchier is echt gefascineerd door de reddingsvlotten, niet gek dat hij deze dan ook gebruikt in zijn kunstwerk. ,,Het is toch bizar dat binnen 30 seconden zo’n vlot zichzelf opblaast, alles zit erin om te overleven. Eten, drinken en zelfs fakkels.” Hij heeft zelfs een paar nachten doorgebracht op zo’n vlot op het water en dat viel hem zeker niet tegen.

Volledig scherm Leonard Passchier © Henri van der Beek

Guido de Vries van IJsselbiëniale denk dat het hoge water zeker bijdraagt aan de boodschap die hun organisatie wil uitdragen. ,,Normaal zijn de gevolgen van klimaatverandering niet zo zichtbaar in de zomer als we deze kunstroute organiseren, nu onderstreept het echt de boodschap die we willen overbrengen.”

Het hoge waterpeil heeft ook negatieve gevolgen voor de organisatie, een aantal kunstwerken komen juist beter uit volgens De Vries, maar sommige kunstwerken moesten ook weggehaald worden. ,,Sommige werken moesten tijdelijk geschrapt worden, dat kost veel extra werk.” Ook ziet de organisatie een daling in het aantal bezoekers ,,Maar ik heb er vertrouwen in dat de bezoekersaantallen dadelijk weer stijgen.” zegt De Vries tot slot.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.