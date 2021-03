Horeca in Apeldoorn en Nunspeet gooit terrassen open: ‘We hebben perspectief nodig’

,,Waarom moeten de terrassen dicht blijven? We hebben vorig jaar toch laten zien dat we op een veilige manier open kunnen.’’ Anne de Glint, eigenaar van Het IJscafe in Nunspeet, is helemaal klaar met de coronakoers van het kabinet. Samen met de andere horecaondernemers in het dorpscentrum gooit hij morgen daarom zijn terras symbolisch open.