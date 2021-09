Horeca in Oost-Nederland merkt nu al gevolgen van coronapas: annuleringen en onrust bij klanten

Studenten uit Zwolle ontwerpen hippe bank voor bij deze bijzondere uitvinding

7 september Vijf studenten van de Zwolse hogeschool Windesheim hebben een spectaculaire bank ontworpen voor Ecoplant, de Zwolse producent van energiefabriekjes in de vorm van zonnebloemen. De blaadjes bestaan uit zonnepanelen die met de zon meedraaien en energie kunnen opslaan in een accu. Je kunt er een elektrische auto of fiets mee opladen. Of gewoon je mobieltje.