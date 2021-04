Horeca in regio over opening terrassen: ‘Alsof je een Ferrari krijgt, maar slechts 25 kilometer per uur mag’

De terrassen gaan weer open. Weliswaar beperkt maar als het aan het kabinet ligt, gaat het er vanaf volgende week woensdag eindelijk van komen. Een deel van de horeca in deze regio is weinig enthousiast over de heropening. ,,Hoe kan ik mensen blij maken als ik zelf helemaal niet blij ben?”

Natuurlijk willen ze niets liever dan de mensen weer ontvangen met verse koffie, lekker eten, een glas wijn of een biertje van de tap. Maar volgens de Veluwse horeca is het met alle beperkingen die met de heropening op 28 april gepaard gaan, bijna niet te doen.

Niet rendabel

,,Als het kan, gaan we open. Ons team staat al maanden te trappelen, we hebben ons terrasmeubilair vernieuwd en er is nu ruimte voor 150 gasten. Maar als je me vraagt of het rendabel is om tussen 12.00 en 18.00 uur voor maximaal vijftig gasten open te zijn... Nee, echt niet’’, reageert Maarten Noijens uit Vaassen. Hij en zijn vrouw Desirée zijn eigenaar van restaurant Bij Maarten, gevestigd in het Koetshuis bij Kasteel Cannenburch. ,,Volgens de wetenschap kan het geen kwaad om buiten met elkaar te verkeren. Waarom dan toch weer die beperkingen?’’

Volledig scherm Maarten & Desire Noijens van restaurant Bij Maarten. © Hans van de Vlekkert

‘To-go is aantrekkelijker’

In Deventer en de Achterhoek stuit met name het beperkte tijdstip dat de terrassen open mogen, van 12 tot 18 uur, ondernemers tegen de borst. ,,Misschien is verkoop to-go, zoals we nu kennen, wel aantrekkelijker.” Positieve geluiden zijn er ook: ,,Wij kunnen niet wachten.”

Eddy Kers van Bierencafé De Heks, in de Deventer binnenstad weet nog niet of hij zijn terras opent. ,,Ik twijfel nog. Maar ik vind het ook dat we naar onze bezoekers min of meer verplicht zijn open te gaan. We missen ze al zo lang.’’ Een to-go punt is volgens hem financieel gezien aantrekkelijker. ,,Maar to-go zullen ze wel niet meer toestaan.“ Kers weet wel wat er ‘gaat gebeuren na 18 uur’. ,,Dan gaan mensen naar de supermarkten, daar drank kopen en het met meer mensen aan de IJssel of thuis opdrinken. Dan kun je beter het terras langer open houden, dan reguleren we dat nog.”

Blij gemaakt met een dode mus

De vlag gaat ook nog niet uit bij Dennis Goossens nu de terrassen alleen in de middag open mogen. ,,We worden blij gemaakt met een dode mus. Door deze eerste versoepeling lopen we als ondernemers juist meer risico”, zegt de eigenaar van het Wapen van Ens en Restaurant Schokland.

Goossens beleefde de afgelopen dagen als een ritje in een achtbaan. Eerst waren er berichten dat alleen mensen uit hetzelfde huishouden samen op het terras mochten zitten. ,,Dan hadden we beter dicht kunnen blijven”, zegt Goossens. ,,Dat er nu ook twee mensen van buiten het huishouden bij mogen zitten scheelt wat, maar als ik eerlijk ben kunnen we nog niet heel veel.”

Volledig scherm Dennis Goossens, eigenaar van het Wapen van Ens en Restaurant Schokland en voorzitter Koninklijke Horeca Nederland van de afdeling Noordelijk Flevoland op het terras bij het Wapen van Ens. © Foto Freddy Schinkel

‘Totaal niet blij’

Een zoethoudertje. Zo voelt de aangekondigde terrasopening voor kroegbaas Rik Vinke uit Kampen. Om de horeca een beetje tegemoet te komen, als antwoord op de roep van burgemeesters. ,,Met openingstijden van twaalf tot zes. Maar daar ben ik totaal niet blij mee.’’

In Deventer besluit horecaman Serge Andrée de komende dagen wat te doen. ,,Het voelt nu alsof je een Ferrari krijgt en maximaal 25 kilometer per uur mag rijden. De vraag is of dat gaat werken.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.