Horeca put massaal uit noodregeling, maar starters staan met lege handen: ‘We worden over het hoofd gezien’

Op Ameland na is er geen gemeente in Nederland waar in verhouding zoveel horecazaken coronagelden ontvangen als in Hattem. Liefst 88,9 procent van de ondernemingen maakt gebruikt van één of meerdere steunmaatregelen, zo blijkt uit CBS-cijfers. Een aanzienlijk verschil ten opzichte van de collega's in bijvoorbeeld Staphorst, waar relatief weinig horecabedrijven (62,5 procent) putten uit het spaarpotje van de overheid.



,,Voor Hattem doen wij toch echt niets anders dan voor horecazaken in andere gemeenten”, stelt Richard Dijkgat, regiomanager Noord-Veluwe van Koninklijke Horeca Nederland (KHN). ,,Als KHN informeren wij onze leden over welke regelingen er beschikbaar zijn en hoe je daar aanspraak op maakt. Dus daar zit 't 'm niet in. In Hattem hebben wij ook niet bovengemiddeld veel leden. Dat in die gemeente wat meer horeca-ondernemers gebruik maken van de regelingen, berust denk ik eerder op toeval.”