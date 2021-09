Horecabazen in Oost-Nederland fel tegen invoering coronatoegangspas: ‘We krijgen er weer een taak bij’

Ruben Strating van restaurant en bar De Vrienden in Ommen vindt het gelekte kabinetsplan belachelijk. ,,Over hoe ik mijn zaak erop voorbereid, kan ik kort zijn: niet”, zegt hij maandagmiddag in zijn gesloten zaak. ,,Wij zouden dus als een soort boa bij de deur moeten gaan staan om gasten te checken. Ten eerste: ik heb daar geen personeel voor, want dat is allemaal weg door de sluitingen. Maar ik vraag me ook af of het qua privacy überhaupt mag. Iemand naar zijn medische status vragen, daar wil ik niet aan meewerken.”