Huis mét zwembad voor een zacht prijsje? Dit koop je in Oost-Nederland voor minder dan 300.000 euro

Een verfrissende duik in het zwembad in je eigen achtertuin: hoe lekker zou dat zijn op een snikhete dag als vandaag? Deze luxe is niet louter weggelegd voor de vermogende klasse. Ook met minder dan 300.000 euro behoort een huis mét zwembad tot de mogelijkheden in Oost-Nederland.

Reken jezelf echter niet rijk: onderstaande paleisjes zijn recent verkocht.

Lelystad

Woonoppervlakte: 112 vierkante meter

Slaapkamers: 3

Prijs: 285.000 euro

Vakantieplannen? Met deze woning in bezit kan je ze gerust afzeggen. Alles is immers aanwezig voor een complete zonvakantie in eigen tuin. Althans, dat belooft de wervende advertentietekst op Funda. Een tikkie overdreven, zal de cynicus zeggen. Maar één blik op het azuurblauwe water zal op een dag als vandaag toch iedere zuurpruim doen verlangen naar een verkoelende duik?

Lelystad

Woonoppervlakte: 139 vierkante meter

Slaapkamers: 5

Prijs: 275.000 euro

Deze tussenwoning in Lelystad is instapklaar en ziet er simpelweg piekfijn uit. Maar dé reden waarom dit huis binnen twee weken al was verkocht, moet het zwembad in de achtertuin zijn. Voor een spetterende poolparty is dit ingebouwde waterparadijs wat te klein, maar even afkoelen op een tropische dag kan prima. Voordeeltje: het bad vergt weinig onderhoud. Dat geldt overigens ook voor de volledig betegelde tuin.

Apeldoorn

Woonoppervlakte: 130 vierkante meter

Slaapkamers: 4

Prijs: 264.500 euro

Dat een zwembad ook tot mogelijkheden behoort in de tuin van een gemiddelde rijtjeswoning bewijst dit huis van de Salamonszegel in Apeldoorn. Het is vooral een kwestie van willen. In dit geval heeft het meer weg van een zwembak dan van een zwembad, maar wie maalt daar om met deze hitte?

Hengelo (G)

Woonoppervlakte: 80 vierkante meter

Slaapkamers: 3

Prijs: 250.000 euro

Dat de belangstelling voor deze vrijstaande woning in Hengelo (G) enorm was - zoals de advertentietekst op Funda stelt - zal niemand verbazen. Toegegeven: de binnenkant van het huis in zo'n erbarmelijke staat dat zelfs het team van Help, mijn man is klusser! zich wezenloos zou schrikken. Maar, voor zij die een uitdaging niet uit de weg gaan is dit een potentieel paleisje mét - uiteraard - een eigen zwembad. Door de groene aanslag op de stenen en het onkruid in de tuin moet je dan wel even heen kijken.

Emmeloord

Woonoppervlakte: 96 vierkante meter

Slaapkamers: 3

Prijs: 218.000 euro

‘Hier krijg je verhuiskriebels van’, zo stelt de enthousiaste tekst op Funda. De woning is instapklaar en dat geldt ook voor het zwembad. De tuin beschikt volgens de verkopende partij over ‘extra meters aan de zijkant’. Dat maakt de aanloop voor een bommetje ook wel zo makkelijk. Voor iets meer dan 200.000 euro had je de eigenaar kúnnen zijn.

De Krim

Woonoppervlakte: 127 vierkante meter

Slaapkamers: 4

Prijs: 162.500 euro

Zelfs onder de 200.000 euro zijn er mogelijkheden voor een woning mét verkoeling, zo blijkt wel. Het water oogt wat troebel op bovenstaande foto, maar daar zal niemand vandaag om malen. Een duikplank ontbreekt, wel is een keurig trappetje ingebouwd om jezelf gestaag onder te dompelen. In de Krim, een dorpje van de gemeente Hardenberg, stond deze hoekwoning te koop voor slechts 162.500 euro.

Onno van der Meer uit Gorssel is druk bezig zelf een zwembad aan te leggen in zijn achtertuin. De vraag naar de aanleg van luxe zwembaden is enorm.

