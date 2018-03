Huisdierfoto's: tien x lief & lelijk

Deze week deden we de oproep om huisdierfoto's te sturen van dieren die 'lief maar lelijk' zijn volgens de eigenaars. Dit omdat wedstrijden meestal over 'de mooiste' gaan.

We kregen een heleboel mailtjes met soms vertederende plaatjes. Daaruit hebben we deze selectie gemaakt.

Volledig scherm De twee cavia's van Lynn Bosmann hebben een eigen Instagram-account. © Lynn Bosmann

Lynn Bosmann stuurde vanuit Apeldoorn een foto van haar twee cavia's, die ze zelf 'mooi van lelijkheid' noemt. ,,Het zijn alleen niet gewone cavia's maar skinny cavia's. Ze zijn erg lief. Ook heb ik een Instagram-account voor mijn cavia's namelijk @justthenakedtruth. Ze heten Joop (de zwarte) en Sjaak (de bruine). "

Volledig scherm Teuntje, 13 jaar oud. © Nathalie van Bessen

Nathalie van Bessen uit Wenum-Wiesel is trots op haar hond: ,,Natuurlijk onze mopsendame Teuntje, inmiddels dertien jaar oud en ze maakt ons elke dag ontzettend blij. Ze is gewoon mooi van lelijkheid! Bolle ogen, geen tanden, een tong die altijd uit haar mond hangt en haar nagels die lijken op ouderwetse schaatsen! We houden enorm veel van haar en hopen nog vele jaren van haar te mogen genieten!"

Volledig scherm Dit is BOB. © Martine en Rinze Annema

,,Dit is BOB, onze cavalier King Charles. Hij is een eigenwijze maar erg aanhalige hond die het liefst tegen je aan gaat liggen", laten Martine en Rinze Annema weten.

Volledig scherm Sammy regeert de wereld vanuit zijn doos. © Sandra Ketelaar

,,Dit is Sammy, onze poes met snor! Onze huis-, tuin- en keukenkat, al ruim negen jaar woonachtig bij Wiebe en Sandra in IJsselmuiden", schrijft Sandra Ketelaar.

Volledig scherm Poyraz aan het waken. © Furkan Yildirim

Furkan Yildirim stuurde een foto van zijn hond met de naam Poyraz. Het is een Anatolische herder (Kangal). Het dier is 1,5 jaar oud. ,,Grote, sterke en lieve hond en hij is heel erg gehecht aan zijn baas en ook een hele goeie waakhond; dat zijn ook zijn taak!"

Volledig scherm Jack de ereburger van Ugchelen. © Jeffrey Viets

Hallo, dit is Jack, de Engelse bulldog van Jeffrey Viets uit Ugchelen. En die schrijft: ,,Jack is ruim vier jaar oud, geboren in Lellens, nabij Groningen en nu ereburger van Ugchelen. Zoals op de foto zichtbaar kijkt Jack niet erg vrolijk, iets wat vanaf dag 1 het geval is...;-) Ondanks zijn ‘niet-happy-face’ is het wel de liefste! Groeten, Jeffrey, Jurry en Jack".

Volledig scherm Shaffy (Ramses?) zingt. © Stephanie Kwee

,,Dit is onze kat Shaffy en op deze foto zingt hij een liedje voor ons. Het is maar goed dat hij zo lief is, want als hij zingt klinkt het als kattengejank!", schrijft Stephanie Kwee uit Apeldoorn.

Volledig scherm Obelix samen met haar hondenvriendje. © Gretha Westendorp

Gretha Westendorp uit Kampen stelt haar kat Obelix voor. Hij staat hier op de foto samen met haar old english bulldog. ,,Die laten zien dat kat en hond prima samen gaan".

Volledig scherm Olga en haar tong. © Miranda

,,Voor ons is Olga de knapste maar zeker een aparte verschijning met altijd haar tongetje uit haar bek. Het is een exotic poes van ruim elf jaar die nog graag met onze chihuahua door het huis heen rent. Lief maar lelijk omschrijft haar prima", schrijft Miranda.

Volledig scherm Boerderijhond Spetter. © Ans Ruiterkamp