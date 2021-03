Huizenkopers verleggen aandacht van grote stad naar de regio: ook Oost-Nederland in trek

Door de aanhoudende woningkrapte zoeken steeds meer huizenkopers hun heil buiten de Randstad. In gebieden buiten de grote steden is de concurrentie flink toegenomen in 2020, concludeert Funda. Flevoland spant in deze regio de kroon, maar ook in Overijssel en Gelderland groeide de interesse voor een koophuis sneller dan in de Randstedelijke provincies.

In heel Nederland constateert Funda aanzienlijk meer zoekopdrachten, bekeken woningen en contactmomenten met de makelaar in 2020 dan een jaar eerder. Daarbij valt het verschil op tussen de toenemende interesse in buitenstedelijke gebieden en de belangstelling voor een huis in het westen. Deze resultaten zijn in lijn met de CBS-cijfers over 2020 waaruit blijkt dat meer mensen uit de Randstad trokken dan er naartoe gingen.

In Flevoland werd afgelopen jaar opvallend veel vaker contact gezocht met een makelaar (133 procent) voor een koopwoning dan in 2019. Ook in Overijssel (100 procent) en Gelderland (94 procent) kregen de makelaars aanzienlijk meer telefoontjes van potentiele kopers. In de Randstedelijke provincies is die groei minder groot: Zuid-Holland (77 procent), Noord-Holland (75 procent) en Utrecht (71 procent).

De noordelijke provincies wonnen het meest aan populariteit. Zo werd in Groningen gemiddeld 167 procent meer contact opgenomen per woning en in Friesland 141 procent.

Volledig scherm De toename van het bereik (zoekopdrachten), de interesse (bekeken woningen) en het contact (met een makelaar) met betrekking tot koophuizen in 2020 ten opzichte van 2019. © Funda

Oost-Nederland

Dat de interesse in een koophuis in Flevoland sneller toenam van in Overijssel en Gelderland is niet onlogisch volgens Quintin Schevernels, CEO van Funda. De polderprovincie ligt immers dichterbij de Randstad en de vierkantemeterprijs is er nog relatief laag.

,,Vorig jaar speculeerden we over een trek van stad naar dorp door de aanhoudende woningkrapte en nu zien we dit nadrukkelijk terug in onze cijfers”, stelt Schevernels. ,,In de tien grootste steden van Nederland zien we de minste toename in activiteit, hoewel de groei daar nog steeds enorm te noemen is met 57 procent.”

In het beeld dat vooral het dorp geliefd is past de ontwikkeling dat de buitengebieden in Overijssel en Gelderland meer aan populariteit wonnen dan de grote steden in de regio. In zowel Apeldoorn en Zwolle nam de toename in bereik, interesse en contact met de makelaar langzamer toe dan in de rest van de provincie.

Volledig scherm De toename van het bereik (zoekopdrachten), de interesse (bekeken woningen) en het contact (met een makelaar) met betrekking tot koophuizen van steden in Oost-Nederland in 2020 ten opzichte van 2019. © Funda

Grote steden Oost-Nederland vs. Randstad

Als we de grote steden in Oost-Nederland met elkaar vergelijken, blijkt opnieuw dat Flevoland aan het langste eind trekt. In Lelystad steeg het aantal telefoontjes naar het makelaarskantoor sneller (133 procent) dan in de omgeving van Apeldoorn (92 procent), Raalte (78 procent) en Zwolle (71 procent).

Qua bereik, interesse en contact wijkt Amsterdam het meest af van de landelijke groeitrend met ‘slechts’ 40 procent toename in bereik en 18 procent in contactaanvragen. Ook in Den Haag (+54 procent) nam het bereik niet zo hard toe als in de rest van Nederland.

Volledig scherm De toename van het bereik (zoekopdrachten), de interesse (bekeken woningen) en het contact (met een makelaar) met betrekking tot koophuizen in de 10 grootste steden van Nederland in 2020 ten opzichte van 2019. © Funda