Huizenprijzen stijgen verder: Flevoland en Overijssel vallen op in de cijfers

Koopwoningen waren in juni 14,6 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste prijsstijging na december 2000. In alle provincies zien we een prijsstijging van meer dan 10 procent vergeleken met juni vorig jaar. Wel zijn er regionale verschillen zichtbaar. Met 16,8 procent was de prijsstijging het grootst in Flevoland.