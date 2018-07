'Huurprijzen in Apeldoorn stegen het hardst in jaar tijd'

Het verschil in gemiddelde huurprijzen in de meest noordelijke provincies en de rest van Nederland wordt steeds groter. Opvallend: met bijna een kwart procent stegen de huurprijzen in Apeldoorn het hardst in een jaar tijd.

In de provincies Overijssel, Friesland en Drenthe betalen nieuwe woninghuurders niet meer dan tien euro per vierkante meter per maand terwijl dat landelijk bijna zestien euro is.

De provincie Groningen is daarbij een uitzondering. De hoge huurprijzen in de universiteitsstad Groningen stuwen de gemiddelde huurprijs in de provincie omhoog.

Dat concludeert verhuursite Pararius.nl op basis van hun eigen cijfers over het tweede kwartaal van dit jaar. Steeds meer mensen trekken vanuit het noorden naar de Randstad en dat is terug te zien in de huurprijzen.

Overijssel

Ondanks dat de prijzen in Overijssel al een tijdje stijgen (4,6 procent), is huren hier nog steeds relatief goedkoop. In Gelderland waren mensen die in het afgelopen kwartaal een nieuwe woning gingen huren bijna elf procent meer kwijt dan een jaar eerder. In Flevoland stegen de prijzen ook; 7,7 procent.

Lokaal gezien stegen de huurprijzen in Apeldoorn het meest, aldus het onderzoek van Pararius. Daar gingen ze gemiddeld met 22,8 procent omhoog ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Ter vergelijking: in Deventer ging de gemiddelde huurprijs met 6,3 procent omhoog.

Pararius verklaarde in een eerder stadium de snelle prijsstijging aan het beperkte aanbod van huurwoningen in de vrije sector, terwijl de vraag wel groot is.

Nauwelijks aanbod

Volgens huurmakelaar Inge Visser van Nederwoon Verhuurmakelaars in Apeldoorn is de huurstijging in die plaats te verklaren doordat er nauwelijks aanbod op de huurwoningmarkt was. De schaarste was het grootst in het centrumgebied.

De nieuwe huurwoningen die in dat centrum recent zijn opgeleverd hebben een hogere gemiddelde huurprijs dan aan de randen van de stad. Daar blijven de huurprijzen stabiel. Visser houdt vast aan haar conclusie die ze ook al in het voorjaar in deze krant trok: ,,Wij zien dus geen stijging van 20 procent, maar een verschuiving van het aanbod.''

