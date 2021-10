Huurprijzen vliegen omhoog, vooral in Flevoland, Apeldoorn en Deventer: ‘De expats komen terug’

Huurprijzen van huizen in de vrije sector zijn hard gestegen ten opzichte van een jaar geleden. Flevoland is koploper bij de provincies (+9,2 procent), Apeldoorn (+9,7 procent) bij 25 grote gemeenten. Ook Deventer (+9,1 procent) staat hoog op de lijst. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Parius.

Nieuwe huurders betaalden volgens Parius in de afgelopen drie maanden gemiddeld 16,97 euro per vierkante meter. Dat is 2,5 procent meer dan in het derde kwartaal vorig jaar en de hoogste prijs sinds 2013.

Flevoland en Apeldoorn

Uit de cijfers blijkt verder dat Flevoland koploper is qua huurstijgingen (daar gingen de prijzen met 9,2 procent omhoog), gevolgd door Groningen (+8,4 procent). Gelderland noteerde een stijging van 6,5 procent, Overijssel van 5,1 procent. Alleen in Zeeland (-7,2 procent) en in Drenthe (-1,8) noteerde Pararius een daling.

Het Woningplatform rekende ook de gemiddelden uit van de 25 grootste gemeenten in Nederland waarvan het cijfers beschikbaar heeft. Daaruit blijkt dat Apeldoorn koploper is met een stijging van 9,7 procent en Deventer ook een fikse stijging noteerde (9,1 procent).

Zie hieronder hoe hard de huurprijzen bij jou stegen:

Expatmarkt

Met de stijgingen komt volgens Parius een einde aan een periode van prijsdalingen die was veroorzaakt door de coronapandemie. Het woningplatform schrijft de stijgingen toe aan het aantrekken van de expatmarkt die onder druk stond door reisbeperkingen en thuiswerken ten gevolge van corona.

Een expat is iemand die voor zijn werk tijdelijk in het buitenland woont.

Parius-directeur Jasper de Groot : ,,De expatmarkt draait als nooit tevoren en het short stay aanbod dat tijdens Covid-19 op de reguliere huurmarkt werd aangeboden, verdwijnt weer van de markt omdat ook het toerisme weer op gang komt. Dit, tezamen met de al bestaande grote schaarste aan vrije sector huurwoningen, ligt ten grondslag aan de recente prijsstijging.’’

Volledig scherm Demonstranten protesteerden vorige maand tegen de problemen op de woningmarkt en eisten hervormingen tijdens het Woonprotest in het Westerpark. Belangenverenigingen als de Woonbond, vakbond FNV, ASVA en de Studentenunie hekelen de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, de hoge huurprijzen en het stijgend aantal daklozen. © Guus Schoonewille

Overbieden op huurhuis

De kans dat de huurprijzen blijven stijgen, is aanzienlijk. De Stentor meldde dinsdag al dat de woningmarkt zo oververhit raakt, dat er inmiddels wordt overboden op huurwoningen. De Woonbond is niet blij met deze ontwikkeling.

Marcel Trip van de Woonbond: „Overbieden op huurwoningen laat zien dat het echt uit de klauwen aan het lopen is. Vijf jaar geleden hoorden we dit nooit, nu geregeld. Dit is een uiting van een niet-werkend woonsysteem. Wij vinden al langer dat woningen in de vrije sector te duur zijn en dit drijft de prijs alleen maar op. Maar de ervaring leert dat mensen liever duur wonen, dan níet wonen.”