‘Iedere ouder wil dat zijn kind zich netjes gedraagt, maar als burgemeester net ietsjes meer’

Breunis van de Weerd, burgemeester van Nunspeet, vader van zes kinderen in de leeftijd van 17 tot 30 benijdt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema niet. Haar 15-jarige zoon bleek in juli gearresteerd te zijn. Hoe gaat hij om met zijn kinderen en het ambt van burgemeester?

,,Je komt natuurlijk in een hele moeilijke situatie terecht als je kind in aanraking komt met politie of justitie. Dan moet je jezelf gaan verdedigen en dat is altijd lastig. Je wordt erop aangekeken, want je kinderen zijn toch jouw verantwoordelijkheid. En dan kom je in een spagaat, want je bent ouder, maar ook burgemeester.”

Wat dacht u toen u het nieuws hoorde over Femke Halsema’s zoon? ,,Ik vind dat ze goed gehandeld heeft, ze heeft helderheid gegeven en had het voorval netjes gemeld. Of ik zelf hetzelfde zou hebben gedaan en een brief had geschreven daar doe ik geen uitspraken over. Wat ik vooral bedacht is dat het heel belangrijk is dat van wie je ook de zoon of dochter bent, van de burgemeester of de notaris of de dominee, je dezelfde behandeling moet krijgen als ieder ander. En dat is in dit geval ook gebeurd. Ik heb dat altijd benadrukt bij onze politie en justitie, maar ook op scholen: geen voorkeursbehandeling.”

Maar van vindt u daarvan, dat het gedrag van zo’n minderjarige jongen nu zo breed wordt uitgemeten? ,,Dat is de hele moeilijkheid. Je raakt aan de privacy van zo’n kind. Als het dan op straat ligt, moet je ermee naar buiten, omdat anders de indianenverhalen nog groter worden, dat maakt het alleen maar erger. Maar je wil niet dat je kind een misstap maakt die tot in einde den dagen is terug te vinden op internet.”

Hebben uw kinderen zich weleens misdragen?,,Nou, niet in die mate als de zoon van Femke Halsema. Maar als kind van de burgemeester en als burgemeestersgezin zit je in een glazen huis. Dan wordt er op je gelet. Mijn jongste heeft een bootje. Pas had hij het bootje in een aanhangwagen vervoerd achter de tractor. De hond had in het bootje gezeten terwijl ze aan het rijden waren. Dat mag natuurlijk niet. Het is niet dat hij daarvoor een boete zou krijgen, maar mensen hadden het gezien en hij werd er op aangesproken. Toen merkte hij wel dat er toch wel erg op hem wordt gelet. Dat doet wel wat met ze.”

Hebben kinderen van burgemeesters er dan niks aan als hun vader of moeder die positie heeft? ,,Ik denk dat mijn kinderen een bredere belangstelling hebben voor maatschappelijke kwesties dan andere kinderen, dat merk ik wel. Dat komt echt doordat ik als bestuurder toch wel veel dingen bespreek en alles van alle kanten bekijk. Dat is hun ontwikkeling wel ten goede gekomen. Maar ze zullen toch zelf hun eigen positie moeten verwerven, zelf een baan vinden, het feit dat ze de dochter of de zoon van de burgemeester zijn heeft daar denk ik geen invloed op.”

Is het een gesprek geweest binnen uw gezin toen u burgemeester werd, dat de kinderen opletten wat ze doen? ,,Jazeker. Maar tieners halen kattenkwaad uit en dat hoort erbij. Ik volg geen programma ofzo, maar ik heb wel duidelijk gezegd tegen ze dat ze op moeten letten wat ze doen. Zo van jongens dat kun je niet maken, doe geen gekke dingen. Iedere ouder wil graag dat zijn kinderen zich netjes gedragen, maar als burgemeester net ietsjes meer.”