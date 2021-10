‘Ik heb jullie vader niet vermoord’, zegt veroordeelde in Zwolse kruipruimtemoord tegen de dochters

De 43-jarige Mark de G. werd in oktober 2019 veroordeeld voor het doden van goede vriend en collega Deniz. Hij zaagde het lijk in stukken in de badkuip en bewaarde de lichaamsdelen in plastic zakken in de kruipruimte onder zijn huis. De verdachte heeft het verminken en wegmaken van het lichaam toegegeven, maar ging in beroep tegen de veroordeling wegens doodslag.